الكلية الحربية مصنع الرجال.. السيسي يوجه خطاب إشادة ورسائل تحفيزية إلى أبنائه

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارة أبنائه طلبة الكلية الحربية بصفة دائمة، حيث أجرى الرئيس زيارة اليوم، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

تفقد الرئيس الكلية الحربية

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة جاءت في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدني والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.

تفقد الرئيس الكلية الحربية

وقد ألقى الرئيس كلمة خلال الزيارة هنأ خلالها الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكداً متابعته الحثيثة لكافة إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرصه على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية.

كما أشاد الرئيس السيسي بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية، مطالباً إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجاً وقدوةً لغيرهم من الشباب.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة الجدد، حيث أشار الرئيس إلى نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا وما عكسته من تفاهم وتنسيق مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة على الصعيد العسكري والأمني والثقافي، موضحا الثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيدا عن الاستقطاب والمحاور.

حوار الرئيس مع طلبة الكلية الحربية

وفي ختام الزيارة؛ أثنى الرئيس على ما يبذله رجال القوات المسلحة المصرية البواسل من تضحيات في سبيل حماية الوطن، مؤكداً تقدير الشعب المصري لهذه الجهود الصادقة التي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والوقوف في وجه أية محاولة للنيل منه.

زيارات سابقة للكلية الحربية

وقد سبق وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، الكلية الحربية، وتابع خلالها إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث يتم اختيار أفضل العناصر لنيل شرف الالتحاق بـ القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومديري الكليات والمعاهد العسكرية.

إضافة إلى مناقشة خلال متابعته لإجراءات اختبار الهيئة، عدداً من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات التي تدور على الساحتين الداخلية والخارجية، بالإضافة لبعض المعلومات العامة عن تاريخ مصر، وما شهدته من نهضة تنموية في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس عن سعادته لما لمسه من فهم ووعي وإدراك صحيح من جانب شباب مصر لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات قد تؤثر على أمن مصر القومي.

وأكد الرئيس أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين الآلاف من فئات الشعب المصري كافة، بكل نزاهة وحيادية، وأن الأفضلية لمن يجتاز الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية والعلمية المقررة دون النظر لأي اعتبارات أخرى، مثنياً على الطلبة المتقدمين وحرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لتولي مسئولية الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، ليتواصل عطاء القوات المسلحة جيل بعد جيل.

الرئيس السيسي وطلبة الكلية الحربية

أضاف الرئيس أن ما تشهده القوات المسلحة من تطور شامل في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح والتي تواكب بها أحدث النظم في العالم، يتطلب انتقاء فرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

رئيس جمهورية وقائد أعلي

وفي هذا الصدد، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد طلبة الكلية الحربية اليوم بصفته رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح فرج في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الكلية الحربية تعتبر مصنع الرجال، وإذا اعدت هؤلاء الرجال منذ البداية اعداد سليم، فمعني ذلك ان القوات المسلحة تظل طول الوقت قوية، لذلك الجميع مهتم بالتدريبات التي تتم في الكلية الحربية بدءاَ من اختيار أعضاء هيئة التدريس، ثم التطور الي أحدث الأساليب العلمية المتواجدة في العالم.

سيادة اللواء، سمير فرج

وتابع: ونرسل ابناءنا الي الخارج للتدرب ولحصولهم على خبرة في ساندهيرست وانجلترا ويست بوينت في أمريكا لنحصل على اعلي خبرة متطورة في مجال التدريب واعداد طالب كلية حربية قوى.

وأكد أن اليوم تطورت الكلية الحربية تطورا كبيرا، خاصه في النواحي العلمية المدنية ومن ناحية الحسابات الالية واللغات وعلوم الفضاء، لذلك الاهتمام الأكبر للطالب المتخرج من الكلية الحربية.

وأضاف أن زيارة الرئيس للكلية الحربية اليوم ولقائه مع الطلبة يرفع الروح المعنوية لهم، وأيضا ليتعرف على المستوي التي علية الكلية الحربية الان في الأداء والمستوي العلمي او النواحي المدنية.

واختتم: زيارة الرئيس للكلية الحربية تحدث كل عام، مع بداية عام التدريب والسنه الدراسية ويوصي الطلبة بالتحلي بالقيم العسكرية النبيلة، إضافة انها زيارة تاريخية للدفعة وليطمئن القائد الأعلى للقوات المسلحة على سلامة وقدرة الكلية على اخراج ابناءها الذين يقودوا القوات المسلحة الفترة القادمة.