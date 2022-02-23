عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العلاقات الثنائية المتميزة.. محور المباحثات بين شكري ونظيري المجري بمقر وزارة الخارجية| صور

مباحثات مصرية مجرية
مباحثات مصرية مجرية

عقد سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، جلسة مباحثات ثنائية برئاسة الوزيرين بمقر وزارة الخارجية في القاهرة. 

وتناول الوزيران شكري وسيارتو خلال المباحثات الثنائية عددا من الموضوعات في مقدمتها العلاقات الثنائية المتميزة وسبل دفعها قدما على كافة المستويات، ومواصلة العمل المشترك، ,استمرار التنسيق في مواجهة التحديات الدولية المتنامية.

وأكد وزير الخارجية المجرى، خلال مؤتمر صحفي مع الوزير شكري عقب المباحثات اليوم، أنه قبل سنوات قامت مصر بإغلاق حدودها، ومن خلالها منعت الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا، لافتا: “نثمن هذا كثيرا ونشكر مصر لذلك ، وننتظر للاتحاد الأوروبي ليفعل هذا أيضا”.

وأضاف “سيارتو”: “ننتطر  من الاتحاد الأوروبي أن يدعم مصر ماليا فى مواجهة الهجرة غير الشرعية.. نظرا لأن الوضع الأمني حول مصر للأسف لم يتحسن منذ تلك الفترة.. ومصر تحتاج إلى دعم فى تدعيم حدود الهجرة غير الشرعية”.

كما تناولت المباحثات بين الوزيرين أيضا التشاور حول ملفات الهجرة غير الشرعية والطاقة، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقاء سابق جمع الوزيرين، أكد سيارتو أن وقف عمليات الهجرة غير الشرعية تتطلب حلفاء خارجيين مثل مصر التي تمثل "شريكا مهما للغاية"، وأن بلاده ستواصل الاعتماد عليها في المستقبل بخصوص هذه القضية.

ونقلت صحيفة "هنجاري توداي" المجرية عن سيارتو تصريحاته عقب محادثات مع نظرائه في دول تجمع "فيشجراد" مع الوزير شكري في بودابست، أن دول التجمع تعاونت وأحبطت خططا لإدخال أعداد من المهاجرين إلى أوروبا.

وأوضح أن البلدين لا يزالا في حاجة إلى تعاون وثيق.

FMRpspzX0AAUOW2
FMRpspzX0AAUOW2
FMRpspAXwAMQDy_
FMRpspAXwAMQDy_
FMRpspDWQAIa_l7
FMRpspDWQAIa_l7
FMRkvBCXsAELCf0
FMRkvBCXsAELCf0
FMRkvAAXsAg244E
FMRkvAAXsAg244E
FMRkvACXMAAKWj3
FMRkvACXMAAKWj3
سامح شكري وزير الخارجية وزير الخارجية المجري التحديات الدولية دعم مصر وزارة الخارجية سامح شكري الهجرة غير الشرعية لاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية الخارجية المجري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

الأزمة الروسية الأوكرانية.. هل ستؤثر على مخزون القمح في مصر ؟

15% زيادة جديدة لـ الموظفين و أصحاب المعاشات يوليو القادم

أحدها مفاجأة.. 3 أسباب وراء حذف أغاني عمرو دياب من يوتيوب

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

بدون استثناء.. 6 فئات تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

موضوعات متعلقة

الهجرة غير الشرعية.. على مائدة اجتماع «شكري» بوزير الخارجية المجري.. اليوم

وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية مع عضو حركة فتح.. اليوم

سفير مصر الجديد في بلجيكا يقدم أوراق اعتماده للملك فيليب الأول| صور

سفير مصر في سراييفو ينظم فعالية لبحث أبرز ملامح العلاقات الثنائية بين البوسنة والهرسك والدول العربية

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تطلب مهندسًا زراعيًا.. تعرف على الشروط

السفير أسامة الهادي يبحث التعاون المشترك بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء

نائب وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم آلية مراجعة النظراء في ضوء محورية دورها|صور

سفير مصر في جوبا يبحث سبل التعاون مع نائب رئيس جنوب السودان

ترشيحاتنا

روسيا تبدأ إجلاء موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا

محليا وقاريا.. 5 مواجهات صعبة فى انتظار الأهلي خلال شهر مارس

حسين عمار: «الشعباني» مستمر في قيادة «المصري» .. ولن يرحل

من هو بوتين القادم بالحروب للعالم..قصة رجل المخابرات الروسية الذي أصبح رئيسا

«التعليم العالي» تصدر قرارًا بغلق كيانين وهميين بالشرقية

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى يزور الأهرامات ومسجد الظاهر بيبرس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

فيديو

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

فيديو جراف.. عملاق مصري في الدوري الألماني .. هل ينضم لمنتخب مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ