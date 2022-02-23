عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يعتبر مرجعًا شاملاً.. «الإحصاء» يصدر العدد 112 من الكتاب الإحصائي السنوي 

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 23 /2 /2020" الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2021، (الإصدار الثاني عشر بعد المائة) "، والذي يعتبر مرجعًا إحصائياً شاملاً لكافة الإحصاءات الرسمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي التي ينتجها الجهاز بالمشاركة مع كافة الجهات المتعاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.

يشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والإحصاءات موضحة في سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الديموجرافية، الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغيرات   في كافة المجالات ( التعليم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية و الداخلية والمالية والبنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمنتجين والناتج المحلى الإجمالي  ومعـدلات النمـو، الاتصالات والحسابات القومية  وإحصاءات البيئة... إلخ  )  على المستوى الإجمالى ومستوى المحافظات.   

txt

سكك حديد مصر تعلن عن حاجتها لـ 750 موظفاً جديداً..الشروط وطريقة التقديم

txt

ارتفاع عدد سكان مصر إلى 192 مليون نسمة بحلول عام 2052

 الإصــدار الجديـد يشمـل عناصـر بيانات إضافية عن إحصاءات الجغرافيا والمناخ ، السكــان ، الإسكان ، الاستثمار .

 تـم إتاحة البيانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتباراً من اليوم.   

يعمل الجهاز على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تسهم في التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، وكذا استجابة لمطالب   الباحثــين والمؤسسات البحثية والمنظمات الإقليـمية والدولـية.

الكتاب الإحصائي السنوي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الناتج المحلي الاجمالي المجتمع المصري النظام الإحصائي الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

الأزمة الروسية الأوكرانية.. هل ستؤثر على مخزون القمح في مصر ؟

15% زيادة جديدة لـ الموظفين و أصحاب المعاشات يوليو القادم

أحدها مفاجأة.. 3 أسباب وراء حذف أغاني عمرو دياب من يوتيوب

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

بدون استثناء.. 6 فئات تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

موضوعات متعلقة

التنظيم والإدارة: تدريب العاملين بإدارات الموارد البشرية للانتقال للعاصمة الإدارية

نائب وزيرة التخطيط: إعداد وثيقة بمجلس الوزراء لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

خلال الربع الثاني من 2021 /2022.. 8.3 % معدل النمو في الناتج المحلي.. التشييد والبناء يستحوذ على النصيب الأكبر و63% نموا في السياحة

التشييد والبناء يستحوذ على النصيب الأكبر من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي

ترشيحاتنا

روسيا تبدأ إجلاء موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا

محليا وقاريا.. 5 مواجهات صعبة فى انتظار الأهلي خلال شهر مارس

حسين عمار: «الشعباني» مستمر في قيادة «المصري» .. ولن يرحل

من هو بوتين القادم بالحروب للعالم..قصة رجل المخابرات الروسية الذي أصبح رئيسا

«التعليم العالي» تصدر قرارًا بغلق كيانين وهميين بالشرقية

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى يزور الأهرامات ومسجد الظاهر بيبرس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

فيديو

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

فيديو جراف.. عملاق مصري في الدوري الألماني .. هل ينضم لمنتخب مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ