تفعيل العقوبات فورا.. فرنسا: بوتين يريد جعل أوكرانيا بلا سيادة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد جعل أوكرانيا دولة بلا سيادة، مؤكدًا أن العقوبات ضد روسيا سيتم تنفيذها بصفة مستعجلة وفورًا.

وأضاف لودريان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، أن أوروبا ستترك باب الحوار مفتوحا مع روسيا لتفادي الحرب، لافتًا إلى أنه سيتم تسريع وتيرة فرض العقوبات على موسكو في حال تعنتها.

وحسب شبكة “العربية”، أفاد دبلوماسي أوروبي، بأن سفراء دول الاتحاد وافقوا اليوم الأربعاء، على العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك بعد قرار الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أعلن أمس الثلاثاء، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على حزمة من العقوبات على روسيا.

وقال لودريان عقب الاجتماع غير الرسمي لكبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: "نرى أن هناك إجراء واضحا ضد وحدة أراضي أوكرانيا. هذا شيء اتفقنا عليه، كما اتفقنا بالإجماع على حزمة من العقوبات".

وأكد أن حزمة العقوبات ستؤلم روسيا بشدة، لافتًا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع موسكو.

من جانبه، أوضح مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العقوبات الأوروبية التي الموافقة عليها استهدفت 27 فردا وكيانا روسيا يقوضون وحدة أوكرانيا.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، الثلاثاء، أن العقوبات التي ستفرض ضد روسيا ستؤلم موسكو جدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس على القائمة.

ولفت إلى أن العقوبات ستطال أعضاء مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح اعتراف بوتين بانفصال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، مستطردًا أنه تم استهداف بنوك تمول صناع القرار الروسي والعمليات في المنطقتين الانفصاليتين.

وشدد المسؤول الأوروبي على أن الانتهاكات الروسية الجسيمة لن تمر بدون عقاب، مؤكدًا أن العقوبات ما هي إلا جزء من رد أوروبا على موسكو.

وأوضح أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع روسيا، لافتًا إلى أن أوروبا تستهدف قدرة الدولة وحكومتها على الوصول إلى أسواق القارة العجوز المالية وخدماتها.

وتابع جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي أظهر موقفا موحدا تجاه دعم أوكرانيا، مشددًا على مواصلة العمل على دفع روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكد أن القوات الروسية تتواجد الآن على أراض أوكرانية وهذا يعتبر إلغاء لاتفاقيات مينسك.