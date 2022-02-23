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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محليا وقاريا.. 5 مواجهات صعبة فى انتظار الأهلي خلال شهر مارس

صدى البلد

‎تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي على فريق مصر المقاصة بأربعة أهداف نظيفة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

  واستعاد المارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد ٢٢ نقطة.

 

  وينتظر الشياطين الحمر  ٥ مباريات قوية خلال شهر مارس المقبل محليا وقاريا.

 

  صدى البلد يستعرض خمس مباريات فى مسيرة النادى الأهلى خلال شهر مارس المقبل على المستوى المحلي والقاري.

  فاركو مع الأهلي 1 مارس فى الدورى المصرى 

 الاهلى مع المريخ السوداني 5 مارس فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا  

الاهلى مع بيراميدز  8 مارس فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز 

 صن داونز مع الأهلى 12 مارس فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 

 المريخ السوداني مع الاهلى 18 مارس فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا  

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي لمواجهة فريق صنداونز الجنوب افريقي يوم السبت المقبل ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. 

الدوري المصري موسيمانى الأهلى بيتسو موسيماني طولة الدوري الممتاز دوري ابطال افريقيا المريخ السوداني

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