البنك الدولي: الاقتصاد المصري صمد أمام تفشي جائحة كورونا

ذكر البنك الدولي أن الاقتصاد المصري صمد أمام تفشي جائحة كورونا وذلك عقب مرور عام ونصف على انتشارها وذلك بسبب إصلاحات الاقتصاد الكلي، بجانب الإصلاحات التى شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح الإنفوجراف - الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء - أن إجراءات التيسير النقدى وإتاحة الدعم لبعض القطاعات ساهمت أيضا فى صمود الاقتصاد.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بمستوى مرتفع من التحول الرقمي، لافتا إلى أن مصر تواصل جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية من خلال اتخاذ خطوات لتقوية إدارة الدين العام تشجيع الشمول المالي والنهوض بمحفزات بيئة الأعمال.