في 88 قرية.. تعرف على مستجدات تطوير مشروعات "المراشدة" بمحافظة قنا

كشف بهاء مشالي منسق ميداني متطوع بمبادرة “حياة كريمة” عن مستجدات تطوير مشروعات قرية المراشدة بمحافظة قنا.



وقال بهاء مشالي خلال تقرير أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”، إن مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة بمحافظة قنا، والذي يشمل 7 وحدات ومنها (وحدة تضامن، بريد ، شهر عقارى ومركز تكنولوجي) وفر كثيرا من الوقت والمجهود للمواطن.

وأشار بهاء مشالي، إلى أن الموظفين بمجمع الخدمات مدربين على التعامل مع التحول الرقمي، البنية التكنولوجية والذي انعكس بدوره على سرعة إنجاز الخدمات، لافتا إلى أن المبادرة بدأت في المحافظة منذ عام ونصف بتطوير 5 مراكز كمرحلة أولى بمراكز (دشنا، فرشوط، أبو تشت) بإجمالى 88 قرية و724 تابعا ونجعا بعدد وحدات 19 مجلس قروي.