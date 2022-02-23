العسومي يثمن دور الرئيس السيسي في دعم العمل البرلماني وتفعيل الدبلوماسية العربية

ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الدور الرائد للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهوده المخلصة في دعم العمل البرلماني العربي المشترك، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة البرلمان العربي الثالثة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم، الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية.

وأعرب العسومي عن سعادته بالحوار المفتوح والبناء الذي جرى خلال استقباله للرئيس السيسي ورؤساء البرلمانات العربية في اليوم التالي مباشرة للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وأكد أنه كان حواراً مفتوحاً وبناءً مع قائد عربي يمثل نموذجاً مُلهماً في تحمل المسئولية القومية العربية، وحرصه الشديد على دعم كل ما يعزز العمل العربي المشترك، ويصون ويحمي الأمن القومي العربي.



