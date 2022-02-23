وزيرة الثقافة تنعى التشكيلي الكبير محمد الطراوي

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان التشكيلى الكبير محمد الطراوى الذى غيبه الموت صباح اليوم الاربعاء 23 فبراير عن عمر يناهز 66 عاما وقالت إن الراحل امتلك مفردات ثرية عبرت عن طاقات فنية متفردة ، مشيرة الى أعماله التى تمثل إرثا من الابداع الخالد ، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته .



يذكر ان الفنان محمد الطراوى، من مواليد 1956 حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1980، عمل رسامًا بمؤسسة روز اليوسف فى مجلة صباح الخير، وشارك فى عدد من المعارض الجماعية، كما أقام عددا كبيرا من المعارض الفردية وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية وشهادات التقدير .