جنايات القاهرة: إخلاء سبيل ربة منزل في تهريب المهاجرين إلى إيطاليا بكفالة 50 ألف جنيه

رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل ربة منزل بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لاتهامه بالاشتراك في تهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا.

وكانت قدمت النيابة العامة، استئنافا إلى محكمة جنايات القاهرة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل ربة منزل بكفالة مالية في اتهامها بتهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض علي ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وشهرتها عزة، اشتركت مع آخرين على تهريب المهاجرين إلي دولة ليبيا ومن ثم الانتقال إلى إيطاليا.

وأشارت التحقيقات، إلى أن التشكيل العصابي مكون من ٨ أشخاص تخصص نشاطهم في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط الي دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد وغير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياة المهاجرين لأخطار الغرق وذلك مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين اتخذوا أساليب مبتكرة والعديد من الوسائل والطرق الاحتيالية في مزاولة نشاطهم الإجرامي بمجال تهريب البشر إلى الخارج بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الأخذ في الاعتبار لما قد يتعرض له ضحاياهم من المهاجرين غير الشرعيين.



وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تفاصيل اعترافات احد المتهمين المتورطين في واقعة تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا مقابل أموال مالية.



وأكد أحد المتهمين امام جهات التحقيق بانه يتقاضي مبلغ مالي قدرة 70الف جنيه من كل شخص مقابل تسفيره الي دولة إيطاليا .

وأوضح المتهم، أنه يقوم بتسهيل تهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط الي دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معده للصيد.