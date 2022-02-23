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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يثمن دعوة ملك البحرين لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان

جانب من الجلسة العامة
جانب من الجلسة العامة

أشاد  بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بدعوة  الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين،لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن تلك الدعوة تعكس اهتمام جلالته بضرورة الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان،وفق رؤية عصرية متطوّرة، وفي إطار عمل مؤسسي منظّم،وهو ما يأتي تأكيداً وامتداداً للتجربة البحرينية الرائدة في الاهتمام بحقوق الإنسان.

وثمن رئيس البرلمان العربي في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه الجلسة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني- للفصل التشريعي الثالث ، التي انطلقت أعمالها اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، توجيهات الملك حمد بن عيسى والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة، تزامناً مع ذكرى الميثاق الوطني.

وقال إن هذا مؤشر يدلّ على صون مُكتسبات وحقوق الأسرة البحرينية، وبما يعزّز المنظومة الحقوقية ، مشيدا بما تحققه المملكة من مكتسبات كبيرة في حقوق الإنسان تعزز من موقعها في تطبيق أعلى المعايير المعتمدة دوليا.

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