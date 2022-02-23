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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يمنح رئيس مجلس الشورى البحريني وسام التميز

صدى البلد

منح البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، وسام التميز العربي، الذي يمنح لرؤساء الوزارات ورؤساء البرلمانات الذين قدموا إسهامات وطنية وعربية. 

جاء ذلك على هامش أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، للبرلمان العربي، والتي عقدت اليوم في القاعة الكبرى بجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن وسام التميز العربي يتم منحه لأبرز الشخصيات العربية التي أسهمت بفعالية في إثراء تجربتهم البرلمانية الوطنية، ودعمهم تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية المشتركة، مشيرا إلى أن هذا الوسام هو تكريم للمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتأكيدا لنجاح تجربة مجلس الشورى في مملكة البحرين وتقديرا لها. 

وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود البناءة التي قام بها علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ومسيرته التاريخية ودوره الوطني ودعمه المستمر لخمسة عقود من العمل في المجال السياسي والبرلماني والعمل العام، في تحقيق أهداف مملكة البحرين، وكذلك في تعزيز التضامن العربي، والجهود التي يقوم بها في مجال الدبلوماسية البرلمانية، من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن مجلس الشورى البحريني يمثل أحد التجارب البرلمانية الناجحة، ودوره في صياغة التشريعات التي تتوافق مع خطط التنمية التي يقودها حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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