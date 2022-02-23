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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد محمود عبد العزيز يتحدث عن تجربته كمنتج في نقل عام..وهذه حقيقة وجود جزء ثان من العمل

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز

علق الفنان محمد محمود عبد العزيز على مشاركته في انتاج مسلسل نقل عام الذي يعرض حاليا ويظهر فيه ايضا كممثل.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": مهمتي كمنتج انتهت عند أول يوم تصوير، وسعيد بالتجربة، وبردود للافعال على الايجابية على شخصية فيصل التي اجسدها بالعمل منذ اليوم الاول، واعتقد ان الجمهور ارتبط بالعمل لمناقشته قضايا اجتماعية وإنسانية كثيرة من قلب الشارع.

وعن حقيقة تقديم جزء ثان من العمل قال": جميع الابطال متحمسين لوجود جزء ثان من العمل، وانا اتمنى ان نقدم لان القصة تحتمل، ولكن لم نقرر هذا حتى الان.

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وكان قد احتفل أبطال وصناع مسلسل نقل عام بنهاية تصوير العمل اليوم، وأعلنوا عن نيتهم في التحضير لجزء ثاني من العمل بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول.
 

وحرص أبطال العمل على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان محسن محي الدين وبعيد زواج الفنان محمد محمود عبد العزيز.

مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

 

محمود عبد العزيز سوسن بدر خالد النبوى الفنان محمد محمود عبد العزيز محمود حميدة

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