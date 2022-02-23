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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عزاء الفنان التشكيلي محمد الطراوي الجمعة

صدى البلد

فقدت الجماعة الصحفية اليوم الفنان التشكيلى محمد الطراوى، الذى توفى اليوم  بعد رحلة طويلة مع المرض عن عمر يناهز الـ 66 عاما .

ويقام عزاء الراحل يوم  الجمعة  بمسجد حسين صدقى مدخل المعادى .

ونعت الجماعة الصحفية الراحل .. حيث قال الكاتب الصحفى عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير بوابة روزاليوسف السابق فقدت مصر ومؤسسة روز اليوسف صباح اليوم الفنان القدير محمد الطراوي الذي كان واحدا من العلامات المضيئة في تاريخ الفنون والرسم الصحفي  وكانت مساهماته حاضرة في مختلف المؤسسات والوزارات .

يذكر  أن الفنان محمد الطراوى، من مواليد 1956 وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1980، وعمل رسامًا بمؤسسة روز اليوسف فى مجلة صباح الخير .


وشارك فى عدد من المعارض الجماعية، بالإضافة إلى إقامة  عددا من المعارض الفردية منها: معرض "هي" بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصرى الحديث بالأوبرا نوفمبر 2015، ومعرض "هن" بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصرى الحديث بالأوبرا أكتوبر 2017، ومعرض "هن 2" بقاعة أجيال 1 بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية أكتوبر 2018.

وحصل محمد الطراوى على عدد من الجوائز منها، الجائزة الأولى (حفر) المجلس الأعلى للشباب 1978، والجائزة الأولى (حفر) بالمجلس الأعلى للثقافة 1979، و جائزة تشجيعية من المجلس الأعلى للشباب 1980، 1981، والجائزة الرابعة (حفر) المجلس الأعلى للشباب 1980 .

 
ومن الجوائز الدولية شهادة تقدير من الترينالى الأول للشباب بقاعة عبد المنعم الصاوى 1993 - القاهرة، ميدالية البخارى الذهبية من جمهورية أوزباكستان 2002، الجائزة الأولى فى الفنون التشكيلية فى الدورة السابعة لجائزة دبى الثقافية للإبداع 2010 / 2011.

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