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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش دايما بتكون تنازلات .. استشاري توضح الفرق بين التضحية والاختيار

تضحية
تضحية

كشفت هبة الطماوى استشارى نفسى الفارق بين تضحية المرأة واختيارتها للزوج والأطفال .

وقالت “الطماوى” خلال استضافتها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات والمذاع عبر فضائية صدى البلد  ، إن هناك فارق بين الاختيار والتضحية خاصة أن الأخيرة تكون تحت ضغط بخلاف الاختيار الذى يأتى بعد سلسلة من دراسة الشئ واختياره فى النهاية .


ولفتت هبة الطماوى ، إلى أن اختيار الزوجة للشخص الخاطئ من البداية ثم شعورها بالتضحية هو احساس خاطئ خاصة انها هى من اختارت الشخص من البداية وكان قرارها منذ البداية ، منوهة أن التضحية يكون فيها الوضع مناسب ثم يختلف مرة واحدة لتغير الظروف وتقرر الزوجة فى هذه الحالة التعايش مع الوضع الحالى او تغييره والتضحية لابد أن يكون لها اهداف وليست مجرد وسيلة للتنازل .

التضحية الاختيار استشاري نفسي دينا رامز دراسة الاطفال

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