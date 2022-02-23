الكويت.. الأمير نواف يستقبل الرئيس الجزائري بدار يمامة

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، بدار يمامة اليوم، الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد الرسمي المرافق له وبحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وتم تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات الاخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بين دولة الكويت والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط وثيقة.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.