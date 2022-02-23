مؤلفة "روح أليفة": الفيلم يرصد تأثير كورونا على حياة الحيوانات الأليفة|فيديو

قالت الفنانة الشابة نسمة نور الدين، مؤلفة فيلم القصير "روح أليفة"، إن الفيلم تدور أحداثه حول انتشار فيروس كورونا، وتأثيره على حياة الحيوانات الأليفة.

يذكر أن الفيلم حصل على 21 جائزة حتى الآن، حيث تم ترشيحه كأفضل فيلم خاص بمهرجان Lulea International Film Festival، إضافة إلى نجاحاته دولياً، منها: مونتريال، والأناضول الدولي.

وأضافت نسمة نور الدين خلال لقائها مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الفيلم حصل على جوائز الفيلم السويدي، كما حصل على جائزة أفضل فيلم بمهرجان golden bridge في تركيا.

ونوهت الفنانة الشابة بأن الفيلم من إنتاج علي قطب، وتصوير كريم دياب، وإخراج محمد سرحان، ووجهت الشكر لـ السيناريست الدكتور مدحت العدل لمشاركته بصوته في الفيلم.

وتابعت نسمة نور الدين "الفكرة جاتلي لما كان عندي كورونا ومكنتش عارفة أشوف الكلب بتاعي .. وعملنا باب إزاز كده علشان نشوف بعض منه .. ومن هنا جت فكرة الفيلم بقى".