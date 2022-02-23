زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت هدي زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر عدة صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هدي زاهر في الصور بإطلالة باللون الاسود، واعتمدت ترك شعرها منسدلا علي الاكتاف، ما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنان أحمد زاهر، نشر عدة صور له من كواليس مسلسله الجديد “سوشيال” و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق أحمد زاهر": #مسلسل #سوشيال #قريبا #رؤوف_عبد_العزيز #social #soon ".

بدأ المخرج رؤوف عبد العزيز، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "سوشيال"، بطولة النجم أحمد زاهر، وتأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية.