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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استجابة لرغبة أمه.. شاب يهجر مواقع التواصل 6 سنوات والمكافأة 1800 دولار

مواقع التواصل
مواقع التواصل

كافأت أم ابنها بـ1800 دولار  لالتزامه بوعده لها بالبقاء بعيداً عن وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 6 سنوات.

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وحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، قالت الأم لورنا جولدستارند إنها منحت ابنها سيفرت في عيد ميلاده الـ18 الموافق 19 فبراير هذا المبلغ لأنها كانت طلبت منه الابتعاد عن وسائل التواصل لمدة 6 سنوات عندما كان عمره 12 عاماً، وبالفعل التزم ابنها بالوعد، وقال سيفرت: «إنه كان أمراً رائعاً».


وأوضحت لورنا أنها استلهمت هذا التحدي من برنامج في الراديو بعنوان «16 مقابل 16»، حيث قالت أم إنها ستعطي ابنتها 1600 دولار عندما تبلغ 16 عاماً إذا ابتعدت عن وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لورنا قررت رفع الرهان إلى عامين إضافيين و200 دولار أخرى.


وقالت الأم إنها لم تضطر أبداً إلى البحث عن أي تطبيقات قام ابنها بتنزيلها بشكل خفي.
وذكرت أنها بعد نجاح تجربتها مع ابنها اتجهت لـ«فيسبوك» لمشاركة هذا التحدي مع الآخرين وأضافت أن هناك آباءً بدوا مهتمين بتجربتها. 


وتابعت لورنا: «نحن بالتأكيد لسنا ضد وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا مع الاستخدام الصحي لها وعدم السماح بأن تتسبب في الشعور بالإرهاق، أو إدمانها، أو التأثر بالأشياء التي ينشرها الأشخاص».


وأضافت أنها تعتقد أن ابنها لديه الآن «منظور مختلف» على وسائل التواصل الاجتماعي عما كان عليه في سن 12.


وسيفرت هو الأصغر بين أربعة أبناء، واستخدم إخوته الثلاث الأكبر سناً وسائل التواصل الاجتماعي. 

وقالت لورنا إنها شعرت في عدة أوقات أن بناتها «انشغلن أكثر من اللازم في تطبيقاتهن».


وقالت: «لقد كان يؤثر على مزاجهن وصداقاتهن وكن يشعرن بنوع من الاكتئاب». 

وذكرت أنه عندما بلغت إحدى بناتها 16 عاماً، أخذت هاتفها بسبب ذلك، وتابعت أن ابنتها شكرتها لاحقاً على قيامها بذلك، لأنه أدى إلى تحسين مزاجها.


ومن جانبه، قال سيفرت إن العيش من دون وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن صعباً، وأضاف أنه لم يفكر في الأمر كثيراً خلال تلك السنوات الست.


وتابع أنه عندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً لم يكن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كثيراً على أي حال، والتطبيق الوحيد الذي كان لديه قبل الرهان هو «سنابشات» وحذفه بعد يوم من تجربته.


وقال: «لن أقول إنه كان هناك وقت اعتقدت فيه أنني على وشك الانهيار». 

وتابع: «كنت أكثر فخراً بمرور الوقت». 

وأوضح أنه كان لديه المزيد من الوقت للتركيز  في الدراسة وممارسة الرياضة.


وذكر سيفرت أنه لم يفكر فيما سيشتريه بهذا المبلغ عندما كان في الثانية عشرة من عمره، وقال مازحاً إنه سيشتري منزلاً، ولكنه قال إنه من المحتمل أن يشتري شيئاً لغرفته في الجامعة، مؤكدا انه قرر إنشاء حساب على «انستجرام».

وسائل الاجتماعى دولار أميركي جولدستارند

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