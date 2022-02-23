غلق وتشميع منشآت طبية والتحفظ على أدوية منتهية الصلاحية ببني سويف

دون ترخيص..

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر لتنظيم حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الواسطي، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من الوزارة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

أسفرت الحملة عن ضبط منشآت طبية تعمل بدون ترخيص، من بينها مراكز أشعة طبية و معامل تحاليل، بجانب التحفظ على أدوية وكيمياويات منتهية الصلاحية، وتم عمل محاضر بتلك المضبوطات وغلق وتشميع الأماكن غير المرخصة بالشمع الأحمر، فضلا عن رصد مخالفات تضمنها التقرير والتي تستلزم استصدار قرارات غلق، حيث شارك في الحملة من إدارة العلاج الحر كل من:الدكتورة رباب أحمد شاكر والدكتورة نورهان طه معوض.