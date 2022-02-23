تجديد الثقة.. الثقافة: يوسف إسماعيل رئيسا لـ المهرجان القومي للمسرح

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارا بتجديد الثقة في الفنان يوسف إسماعيل، لرئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة، والمقرر إقامتها خلال أغسطس 2022 .

ومن جهته أعرب الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح، عن سعادته وإحساسه بالمسؤولية في نفس الوقت عقب هذا القرار، مؤكدا حرصه على تحقيق دورة مميزة وناجحة تعبر عن قيمة وتاريخ المهرجان.

ملتقى مسرحي

يذكر أن الفنان يوسف إسماعيل، يتولى رئاسة المهرجان القومي للمسرح هذا العام للدورة الثالثة، وكان المهرجان خلال الدورتين السابقتين قد احتفل بمرور 150 سنة مسرح "دورة الآباء" وكان شعار الدورة الثالثة عشرة ، وفي الدورة الرابعة عشرة كان عنوانها دورة "الكاتب المسرحي المصري".