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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفنان يوسف إسماعيل رئيسا للمهرجان القومي للمسرح

الفنان يوسف إسماعيل
الفنان يوسف إسماعيل

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارا بتجديد الثقة في الفنان القدير يوسف إسماعيل لرئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة، والمقرر إقامتها خلال شهر أغسطس 2022 . 

وأعرب الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح عن سعادته وإحساسه بالمسئولية في نفس الوقت عقب هذا القرار، وأكد أيضا حرصه على تحقيق دورة مميزة وناجحة تعبر عن قيمة وتاريخ المهرجان.

ويتولى الفنان القدير يوسف إسماعيل رئاسة المهرجان هذا العام للدورة الثالثة، وكان المهرجان خلال الدورتين السابقتين قد احتفل بمرور 150 سنة مسرح "دورة الآباء" وكان شعار الدورة الثالثة عشرة، وفي الدورة الرابعة عشرة كان عنوانها دورة "الكاتب المسرحي المصري" . 

المهرجان القومي للمسرح المصري، هو مهرجان تقيمه وزارة الثقافة المصرية، وهو أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام ويضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المختلفة، وهو «أحد أهم الأنشطة المسرحية التي تحتضن مصر وترعاها وزارة الثقافة وتمثل احتفال لحصاد عام كامل للمسرح المصري».

ويهدف المهرجان لعرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

وزيرة الثقافة المهرجان القومي إيناس عبد الدايم يوسف اسماعيل الكاتب المسرحي الثقافة

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