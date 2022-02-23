الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تابعة لحماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" تابعة لحركة حماس في منطقة الحدود بين شمال قطاع عزة واسرائيل.

ومنذ أسبوع، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسقاط مسيرة عند الحدود مع قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس، "أسقطت قوات الجيش في وقت سابق من اليوم مسيرة درون في منطقة الحدود في جنوب قطاع غزة بعد رصدها ومتابعتها طيلة الحادث".

جاء ذلك عقب، إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه أسقط في أجواءه طائرة مسيرة تابعة لـ«حزب الله» من لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه «أسقط طائرة مسيرة تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي تسللت إلى الأجواء الإسرائيلية من لبنان».

وأضاف أن الجيش سيواصل العمل «لمنع أي خرق» يطول سيادة تل أبيب.