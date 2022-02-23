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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تابعة لحماس

مسيرة
مسيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" تابعة لحركة حماس في منطقة الحدود بين شمال قطاع عزة واسرائيل.

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إسرائيل ترفض التعاون مع لجنة تحقيق دولية حول الحرب الأخيرة على غزة

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بعد مسيرة لبنان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط أخرى عند حدود غزة

ومنذ أسبوع، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسقاط مسيرة عند الحدود مع قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس، "أسقطت قوات الجيش في وقت سابق من اليوم مسيرة درون في منطقة الحدود في جنوب قطاع غزة بعد رصدها ومتابعتها طيلة الحادث".

جاء ذلك عقب، إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه أسقط في أجواءه طائرة مسيرة تابعة لـ«حزب الله» من لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه «أسقط طائرة مسيرة تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي تسللت إلى الأجواء الإسرائيلية من لبنان».

وأضاف أن الجيش سيواصل العمل «لمنع أي خرق» يطول سيادة تل أبيب.

الاحتلال الاسرائيلي طائرة بدون طيار حركة حماس طائرة مسيرة إسرائيل

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