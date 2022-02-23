استشاري مناعة: توافر أدوية تمنع أعراض كورونا الشديدة بالمستشفيات الحكومية

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية و المناعة، إن الدولة توفر أحدث الأدوية الخاصة بـ فيروس كورونا، مشيرا إلى توافر دواء بالمستشفيات الحكومية فى حالة الحصول عليه فى بداية الإصابة لن يكون هناك أعراض شديدة.

وأضاف استشاري الحساسية و المناعة، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الفترة الأخيرة انخفضت أعداد الحالات التى تدخل المستشفيات، وهذا نتاج لتوفير اللقاحات، و القرارات التى تتخذها الحكومة.

ولفت إلى أن مصر من الدول السباقة فى تحديث أى بروتوكولات علاج خاصة بـ فيروس كورونا، وأن أى أدوية يتم اعتمادها عالمية تقوم مصر بتوفيره.

وأشار إلى أن فيروس كورونا متحور، وفى حالة إصابة الفرد بالفيروس، لا يحصل الفرد على مناعة دائمة، فمن الممكن أن يصاب أكثر من مرة.