قريب أحد شهداء مركب توشكا: بندور على جثث ولادنا بقالنا أسبوع ..شاهد

"الأهالي ليهم اسبوع محدش بيمدهم بأي شئ.. بيدوروا على أولادهم عاوزين بس يدفنوا جثثهم.. إكرام الميت دفنه يرجعوا ازاي من غير عيالهم"، بهذه الكلمات بدأ قدري أبو فارس، أحد أقارب الصيادين الذين راحت أرواحهم أثناء بحثهم عن لقمة العيش بمحافظة أسوان، من ابناء مركز جهينة غربي محافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأوضح "أبو فارس" أن ضحايا غرق "مركب أسوان"، أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة أشخاص من ابناء مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وهو يقرب أحدهم، وهم:"صدام محمود - ٣٣ سنة، وإبراهيم عنتر - ١٧ سنة، وعبدالرحيم حسن - ٢٨ سنة".

وأضاف انهم ذهبوا بحثًا عن لقمة العيش وأثناء ممارستهم الصيد ب"مركب أسوان" ببحيرة توشكى، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة غرقًا، يوم الأربعاء الماضي، ولم يتم العثور على جثامين الفقداء حتى الآن.

واستكمل قدري أبو الفارس، حديثه مع موقع صدى البلد، قائلاً:"الأهالي على ضفاف البحيرة من يوم الأربع اللي فات لحد وقتنا ده ومحدش مساعدهم خالص واحنا اللي بندور على جثث ولادنا بنفسنا يرضي مين ده... الأكل والشرب بيجي لنا من السكان في المنطقة طب مين أولى بينا مش الدولة... مش عاوزين حاجه عاوزين جثث ولادنا ندفنهم ونصلي عليهم وبس وده مش كتير على شهداء لقمة العيش".

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير أمن محافظة أسوان، مفاده غرق مركب ببحيرة توشكا دائرة المحافظة، وكان على متنها أربعة صيادين من بينهم ثلاثة أشخاص من ابناء سوهاج.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان للبحث عن جثامين الفقداء، إلا أنهم لم يعثروا على أيه جثمان حتى الآن.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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