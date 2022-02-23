عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قريب أحد شهداء مركب توشكا: بندور على جثث ولادنا بقالنا أسبوع ..شاهد

أهالي سوهاج يبحثون
أهالي سوهاج يبحثون عن جثامين شهداء مركب توشكى

"الأهالي ليهم اسبوع محدش بيمدهم بأي شئ.. بيدوروا على أولادهم عاوزين بس يدفنوا جثثهم.. إكرام الميت دفنه يرجعوا ازاي من غير عيالهم"، بهذه الكلمات بدأ قدري أبو فارس، أحد أقارب الصيادين الذين راحت أرواحهم أثناء بحثهم عن لقمة العيش بمحافظة أسوان، من ابناء مركز جهينة غربي محافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأوضح "أبو فارس" أن ضحايا غرق "مركب أسوان"، أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة أشخاص من ابناء مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وهو يقرب أحدهم، وهم:"صدام محمود - ٣٣ سنة، وإبراهيم عنتر - ١٧ سنة، وعبدالرحيم حسن - ٢٨ سنة".

وأضاف انهم ذهبوا بحثًا عن لقمة العيش وأثناء ممارستهم الصيد ب"مركب أسوان" ببحيرة توشكى، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة غرقًا، يوم الأربعاء الماضي، ولم يتم العثور على جثامين الفقداء حتى الآن.

واستكمل قدري أبو الفارس، حديثه مع موقع صدى البلد، قائلاً:"الأهالي على ضفاف البحيرة من يوم الأربع اللي فات لحد وقتنا ده ومحدش مساعدهم خالص واحنا اللي بندور على جثث ولادنا بنفسنا يرضي مين ده... الأكل والشرب بيجي لنا من السكان في المنطقة طب مين أولى بينا مش الدولة... مش عاوزين حاجه عاوزين جثث ولادنا ندفنهم ونصلي عليهم وبس وده مش كتير على شهداء لقمة العيش".

شابو وهيروين.. ضبط 3 مسجلين لاتجارهم في المواد المُخدرة بسوهاج

سقطت من أعلى المنزل..العناية الإلهية تُنقذ طفلة من موت محقق في سوهاج

كلية الزراعة بسوهاج تفوز بمنحة مالية لنجاحها فى تصنيع مبيد حشري حيوي

أحلى وهي خضرة.. زراعة 4000 شجرة بأخميم في سوهاج

نقابة العاملين بجامعة سوهاج تُنظم رحلة ترفيهية لمحافظتي أسوان والأقصر

12 تابلت وتلفزيون.. ضبط 3 أشخاص سرقوا مدرسة ثانوية في سوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير أمن محافظة أسوان، مفاده غرق مركب ببحيرة توشكا دائرة المحافظة، وكان على متنها أربعة صيادين من بينهم ثلاثة أشخاص من ابناء سوهاج.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان للبحث عن جثامين الفقداء، إلا أنهم لم يعثروا على أيه جثمان حتى الآن.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

IMG-20220223-WA0179
IMG-20220223-WA0179
IMG-20220223-WA0177
IMG-20220223-WA0177
IMG-20220223-WA0180
IMG-20220223-WA0180
IMG-20220223-WA0178
IMG-20220223-WA0178
سوهاج أسوان توشكى شهداء غرق مركب أسوان لقمة العيش محافظة أسوان مركز جهينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بحد أقصى 15 %.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين.. "Yubo" بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية

موضوعات متعلقة

من بينهم 3 سوهاجية.. بحيرة توشكى تخطف أرواح 4 صيادين بأسوان

ضبط 2250 عبوة مكملات غذائية مجهولة المصدر بسوهاج

12 تابلت وتلفزيون.. ضبط 3 أشخاص سرقوا مدرسة ثانوية في سوهاج

تعرف على مواصفات مشروع "برك الأكسدة" بالمراغة بسوهاج

شابو وهيروين.. ضبط 3 مسجلين لاتجارهم في المواد المُخدرة بسوهاج

سقطت من أعلى المنزل..العناية الإلهية تُنقذ طفلة من موت محقق في سوهاج

كلية الزراعة بسوهاج تفوز بمنحة مالية لنجاحها فى تصنيع مبيد حشري حيوي

أحلى وهي خضرة.. زراعة 4000 شجرة بأخميم في سوهاج

ترشيحاتنا

بعد معجون الأسنان الذهب.. رد ساخر من خالد سرحان على محمد رمضان

أحمد موسى: الدولة لديها رؤية للوصول للاكتفاء الذاتى من الأمن الغذائي

أخبار السيارات| أستون مارتن تعزز إيراداتها وتقلص خسائر عام 2021.. ظهور سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال الاختبار في ألمانيا

سفير روسيا بالقاهرة: لا تخشى فرض العقوبات الغربية

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

البنتاجون: القوات الروسية جاهزة للتحرك عسكريا ضد أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

فيديو

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ