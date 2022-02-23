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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مشكلات عقلية وحرائق .. تجنّب 4 أسباب مهمة لـ النسيان المتكرر

عشان تتعالج صح ..
عشان تتعالج صح .. اكتشف اسباب النسيان المتكرر

يعد النسيان المتكرر من أكبر المشكلات التى يمكن أن تواجه الإنسان وتمنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي وتتسبب فى تراجع مستواه الدراسي والمهنى.

وحتى بين ربات البيوت فإن النسيان المتكرر قد يوقعهن فى مشكلات كبيرة وفساد العديد من أجهزة المنزل وعدم القيام بالمهام المنزلية على أكمل وجه بل قد يتسبب النسيان المتكرر فى الأسوأ من ذلك وهو الحرائق بسبب ترك الطعام على النار.

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والأخطر من ذلك أن النسيان المتكرر قد يكون البداية لسلسلة لا متناهية من المشاكل العقلية والذهنية فى مقدمتها الزهايمر ، لذا يجب البحث في أسبابها وعلاجها:

وإليكم أهم أسباب النسيان المتكرر وفقا لما جاء في موقع كلية الطب بجامعة هارفارد، وهى:

قلة النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم في بعض الأحيان يكون أكبر سبب غير مقدَّر للنسيان ويمكن أن يؤدي قلة النوم المريح إلى تغيرات المزاج والقلق، مما يساهم بدوره في حدوث مشكلات في الذاكرة.

الأدوية

يمكن أن تؤثر المهدئات ومضادات الاكتئاب وبعض أدوية ضغط الدم والأدوية الأخرى على الذاكرة ، عادةً عن طريق التسبب في التخدير أو الارتباك ويمكن أن يجعل ذلك من الصعب الانتباه عن كثب إلى الأشياء الجديدة. 

الغدة الدرقية

يمكن أن تؤثر مشاكل الغدة الدرقية العلى الذاكرة بالإضافة إلى اضطراب النوم والتسبب في الاكتئاب ، وكلاهما يمكن أن يكون سببًا للنسيان، يمكن أن يوضح اختبار الدم البسيط ما إذا كانت الغدة الدرقية تؤدي وظيفتها بشكل صحيح.

كحول

شرب الكثير من الكحول يمكن أن يتداخل مع الذاكرة قصيرة المدى ، حتى بعد زوال آثار الكحول.

التوتر والقلق

أي شيء يجعل التركيز وحبس المعلومات والمهارات الجديدة أكثر صعوبة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والتوتر والقلق يضغط على المخ وكلاهما يمكن أن يتداخل مع الانتباه ويمنع تكوين ذكريات جديدة أو استعادة الذكريات القديمة.

الاكتئاب 

تشمل العلامات الشائعة للاكتئاب الحزن الخانق وانخفاض الشعور بالمتعة في الأشياء التي تستمتع بها عادةً ويمكن أن يكون النسيان أيضًا علامة على الاكتئاب أو نتيجة له.

إذا كانت هفوات الذاكرة تزعجك، فإن الأمر يستحق محادثة مع طبيبك لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب قابلة للعكس هي أصل المشكلة،والحصول على مزيد من النوم ، أو تبديل دواء ، أو برنامج للحد من التوتر يمكن أن يعيد ذاكرتك إلى مسارها الصحيح.

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