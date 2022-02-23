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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أستون مارتن تعزز إيراداتها وتقلص خسائر عام 2021.. ظهور سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال الاختبار في ألمانيا

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى العناوين التالية:

 

أستون مارتن تعزز إيراداتها وتقلص خسائر عام 2021.. تفاصيل

ارتفعت إيرادات أستون مارتن العام الماضي مع استمرار خطة فريق الإدارة الجديد لتحسين الربحية وتقليص الخسائر حيث قفزت المبيعات بنسبة 82٪ لتصل إلى 6178 سيارة في عام 2021، وهو ما يعكس العمليات المتأثرة بالوباء في عام 2020 وتتوقع الشركة بيع أكثر من 6600 وحدة في عام 2022 مع توسيع نطاق منتجاتها.

أبرزها جيب باتريوت .. طرازات لم تكمل دورة حياتها والجمهور كتب شهادة وفاتها

تمكنت بعض الطرز من الحفاظ على مكانتها في الأسواق لسنوات طويلة بينما البعض الآخر فشل في حصد الإعجاب أو رضى العملاء وبالتالي لم يستطع الاستمرار سوى فترة قصيرة نسبيا، يعد العمر التقليدي لأي طراز في السوق ما بين 7 إلى 8 سنوات مع وجود مرحلة منتصف العمر التي تشمل عملية فيس ليفت وإعادة تصميم وحزمة ترقيات.

 

في حالة سباق مع الزمن .. مرسيدس تسرع بوتيرة التحول الكهربائي بالكامل

كشفت  مرسيدس-بنز  مؤخرا عن طرازات EQS و AMG EQE وهي مجرد بداية لمجموعة واسعة من تشكيلات السيارات الكهربائية بالكامل لصانع السيارات الألمانية، و كلاهما يشتركان في منصة التصنيع  الكهربائية EVA2. 

 

ظهور سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال الاختبار في ألمانيا.. صور

نشرت مجلة Autocar عدة صور جديدة لسيارة BMW 3 Series الجديدة المحسنة من قبل المصورين بأوضح مظهر حتى الآن منذ ان بدأت مراحل اختبار السيارة، حيث تخضع لاختبارات على الطرق العامة في ألمانيا في الوقت الحالي.

 

العودة إلى المدارس.. فيديو جديد لـ نيسان لنشر وعي السلامة للقيادة بالسعودية

أعلنت شركة نيسان، من خلال وكيلها المحلى بالمملكة العربية السعودية عن تعاونها مع "شركة صخرة الأحلام للترفيه"، و شركة "دريمروك إنترتاينمنت" لإنتاج فيديو بعنوان "العودة إلى المدارس" .

 

استون مارتن مرسيدس BMW المدارس نيسان

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