تعرف على تشكيل مجلس أمناء المجلس الصحي المصري بعد موافقة النواب

حدد مشروع قانون المجلس الصحي المصري والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة، تشكيل مجلس أمناء المجلس.

حيث انه وفقا لمشروع القانون، يحل المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

ويتولى إدارة المجلس كل من:

1 - مجلس الأمناء.

2- مجلس الإدارة.

3- الأمانة العامة.

و يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

2- وزير الداخلية

3-الوزير المختص بشئون المالية.

4- الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

5-الوزير المختص بشئون الصحة والسكان

6- ثلاثة خبراء في مجال التدريب الطبي والتأهيل الفني يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أُخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك.