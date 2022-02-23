رضا شحاتة : الفوز أمام الإسماعيلي جاء في وقت جيد

أبدى رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراتهم أمام نظيرهم الإسماعيلي.

وفاز الجونة بهدف نظيف سجله لاعبه خالد قمر خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري.

وأضاف شحاتة، في تصريحات لفضائية أون سبورت عقب المباراة: "حظ أوفر للإسماعيلي وأتمنى الأفضل له فيما هو قادم، وكنا نعلم الظروف التي يمر بها الإسماعيلي ورغبتهم في بذل كل شيء لتحسين الأوضاع ووضعنا حساب ذلك في بداية المباراة".

وتابع المدير الفني لفريق الجونة:"الفوز خارج ملعبك في هذا الوقت جيد جدًا، وأقول للاعبي فريقي إنهم لا يزالون مقصرين وكانت هناك نقاط لا ينبغي أن نخسرها ولم يكن هدفي الحصول على كأس الرابطة بل تحضير فريقي للدوري وأتمنى القادم يكون أفضل لنا وللإسماعيلي".

وأتم شحاتة تصريحاته بقوله:"أكثر عامل ساعدني هزيمتنا أمام الإسماعيلي في كأس الرابطة برباعية بجانب تغيير الجهاز الفني وأقول لجمهور الإسماعيلي ساندوا ناديكم فلايوجد شيء بيدكم غير ذلك".