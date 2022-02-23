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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجيا| زى النهاردة.. منتخب مصر يتعادل مع إثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا

صدى البلد

شهد يوم الأحد الموافق 23 فبراير عام 1997، تعادل منتخب مصر الوطني في أديس أبابا مع نظيره منتخب اثيوبيا بهدف لكل منهما، وذلك في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من  تصفيات كأس الأمم الأفريقية ويرفع منتخب الفراعنة الكبار رصيده الي ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات.

مباراة منتخب مصر امام نظيره منتخب إثيوبيا أقيمت على ملعب ستاد أديس أبابا بحضور 25 ألف متفرج.

طارق مصطفي أحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 26 من الشوط الثاني بعد أن تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 13 من نفس الشوط عن طريق إلياس جوهر.

ولتكتب المباراة نهاية قصة قصيرة حزينة بطلاها محمود الخطيب وفاروق جعفر مع المنتخب الوطني بعد خمسة أشهر فقط من توليهما المهمة.

وحصل محمود أبو الدهب نجم منتخب مصر الوطنى علي البطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.


مثل منتخب مصر في هذه المباراة كل من:
نادر السيد
ابراهيم حسن
أحمد حسن
هيثم فاروق
طارق مصطفى 
محمود ابو الدهب
ياسر رضوان
أسامة نبيه
احمد الكاس
أكرم عبد المجيد 
حسام حسن

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