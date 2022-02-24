الجالية المصرية بـ أوكرانيا: عددنا 6 آلاف.. وهناك مخاوف بسبب الأزمة مع روسيا

قال خالد محمد، رئيس لجنة الشباب للجالية المصرية بأوكرانيا، إن عدد أفراد الجالية المصرية في أوكرانيا حوالي 6 آلاف مصري والغالبية العظمى من الطلاب.

وأضاف خالد محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام "المذاع على قناة "تن"، أن الحياة تسير بشكل طبيعي في أوكرانيا، وحركة الطيران مستمرة، ولكن هناك مخاوف من التصعيد بسبب الازمة بين أوكرانيا وروسيا.

وتابع خالد محمد :" هناك حالة حرب نفسية أثرت على كل أبناء الجالية المصرية بالخوف والذعر، واغلب الطلبة خايفة على مصيرها الدراسي في ظل تطورات الأزمة بين أوكرانيا وروسيا ".



وأوضح أن هناك تواصل مستمر مع وزارة الهجرة المصري، ولكن لم تصدر الحكومة المصرية أي قرارات احترازية حتى الآن بشأن الوضع في أوكرانيا، كاشفا أنهم وضعوا أكثر من سيناريو لإخلاء الجالية المصرية حال أي تصعيد بالوضع.