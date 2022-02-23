المجلس الأعلى للإعلام: يجب الابتعاد عن السمعة الشخصية والقصف والسب والإهانة

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه اجتمع اليوم مع عدد من نجوم الكرة وروؤساء القنوات ومقدمي البرامج الرياضية، متابعا: الحضور اقتنع بمدونة سلوك الإعلام الرياضي وبما تحتويه من توصيات.

وأضاف “كرم جبر” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المدونة، مؤكدا على أن الحضور اتفق على أهمية تطبيق توصيات المدونة بنفس راضية.

وأوضح أن تنفيذ توصية الابتعاد عن السمعة الشخصية والقصف والسب والإهانة ستساهم كثيرا في تحسين الاجواء الرياضية بشكل كبير، متابعا:" مفيش داعي للسب والقذف والدخول في الأمور الشخصية".



وشدد على ضرورة على احترام الأندية الرياضية، بالإضافة إلى دعم المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة، من أجل الوصول إلى كاس العالم.

واسترسل:" سيتم إطلاق هاشتاج خاص لدعم المنتخب الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع كافة النجوم والإعلاميين"، متابعا: تم إنشاء جروب خاص بالإعلاميين الرياضيين من أجل التواصل مع مجلس الإعلام بشكل مستمر.



