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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العريس ممكن يدفع 500 ألف.. تفاصيل مبادرة لإلغاء المغالاة في تكاليف الزواج

الزواج
الزواج

 كشف رضوان عبد المحسن رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع تفاصيل مبادرة إلغاء المغالاة في تكاليف وبنود الافراح والزواج .

 

 وقال  رضوان عبد المحسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" رأينا أن حفلات الزواج في الصعيد أصبحت تتسبب في مشاكل كثيرة بسبب المغالاة في طلبات الزواج ".


وتابع رضوان عبد المحسن :" الزواج تيسير من أجل إقامة أسر وعلينا مساعدة الشباب على الزواج،  بعض العائلات تتنافس من أجل المغالاة في طلبات الزواج والبعض يقوم ببيع أراضيه كي يستطيع أن يقوم بالمساهمة في تكاليف زواج ابنائهم ".

 

وأكمل رضوان عبد المحسن :"  قرية الرويهب بمحافظة سوهاج  نفذت هذه المبادرة  لإلغاء المغالاة في تكاليف الزواج  والافراح"، مضيفا:"   في بعض حالات الزواج العريس ممكن يدفع حوالي 500 الف جنيه تكاليف ليالي  الفرح وكتب الكتاب والخطوبة ".


ولفت رضوان عبد المحسن :"  يتم صرف مبالغ رهيبة في ليالي الأفراح بدون سبب مقنع، مضيفا:" العريس يشعر بأنه مفروض عليه أن يقوم بدفع تكاليف  كثيرة للأفراح "

المغالاة الافراح الزواج اخبار التوك شو العريس

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