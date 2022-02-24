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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: أنا مقدر إن زيادة الأسعار عبء وحمل على الناس.. أحمد موسى: الدولة لديها رؤية للوصول للاكتفاء الذاتى من الأمن الغذائي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها فى التقرير التالى.. 

الرئيس السيسي: أنا مقدر إن زيادة الأسعار عبء وحمل على الناس.. فيديو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك زيادة في أسعار السلع عالميا، مؤكدا أن ذلك يؤثر على السوق المصري، ونحاول أن نحافظ على حجم معين من التكلفة، “وأنا مقدر أن زيادة الأسعار عبء وحمل على الناس”.

 

أحمد موسى: الدولة لديها رؤية للوصول للاكتفاء الذاتى من الأمن الغذائي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة لديها رؤية محددة للوصول بالحد الأدنى للاكتفاء الذاتى من الأمن الغذائي، وعلى رأس ذلك القمح.

 

حالة الطقس حتى الجمعة: رياح محملة بالرمال والأتربة على أغلب الأنحاء |فيديو
قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك  حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ستبدأ من اليوم حتى الجمعة المقبلة، مؤكدة أنه سيكون هناك رياح محملة بالرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

 

بلاغات وتوعية.. الأعلى للإعلام: سنعمل على مواجهة السوشيال ميديا الرياضية وتجازوتها
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن السوشيال ميديا تلعب دورا هاما في نشر الروح الرياضية، متابعا: سنعمل على مواجهة السوشيال ميديا ومنع تجازوتها من خلال عدة مراحل.

 

الرسوم ثابتة.. رئيس الشهر العقاري: التعديلات الجديدة لن تغير القيمة المادية |فيديو
قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن القانون الجديد يتم تطبيقه بعد 60 يومًا من صدوره وإعلانه فى الجريدة الرسمية.

 

طارق شوقي يشرح منصة (تك بوك) للعلوم والرياضيات وكيف يستفيد منها الطلاب
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن  خلال أسبوعين سيعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قواعد ومعايير مسابقة اختيار المعلمين.

 

الري: الانتهاء من تبطين 20 ألف كيلومتر ترع عام 2024 ..فيديو
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مشروع القومي لتبطين الترع يشمل جميع مراكز المحافظات ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

 

شعبة الأدوية تحذر من الأدوية المنتشرة على المواقع الإلكترونية: سم قاتل
قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الدواء بمثابة سلعة استراتيجية وأمن قومي، وكذلك الأمر بالنسبة لسلامة الدواء، متابعا “هيئة الدواء والحكومة مسئولان عن وصول الدواء لمستحقيه بسلام وأمان”.

 

الري: عكارة النيل ظاهرة طبيعية ولا تؤثر على مياه الشرب
 كشف محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، سبب عكارة مياه نهر النيل، ومدى تأثيرها على مياه الشرب والري.

 

آمن تماما.. التموين: لدينا مخزون إستراتيجي من القمح يكفي لنهاية العام

تحدث إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تأثير أزمة روسيا وأوكرانيا على الاستيراد، قائلا:" سعر القمح تأثر كثيرا الفترة الماضية، سواء بسبب أزمة فيروس كورونا أو أزمة الحرب بين أوكرانيا وروسيا".


 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الرئيس السيسي الإعلامي أحمد موسى

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