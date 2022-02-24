مستشار وزير التموين: الذهب ارتفع محليا وعالميا ولا أنصح بالبيع الفترة الحالية



قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن الذهب تأثر كثيرا الفترة الحالية بسبب الأزمات العالمية، متابعا: الذهب ارتفع محليا وعالميا.

وأضاف “ناجي فرج” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” :" المشتري في حالة ارتباك بسبب الارتفاعات، وأسعار الذهب في ارتفاع مستمر، متابعا: الوقت الحالي مناسب للشراء، والذهب استثمار آمن للغاية في الفترة الحالية".

ووجه حديثه للمواطنين، قائلا:" لمن يريد الاستثمار في الذهب عليه الشراء الآن، فالوقت الحالي مناسب للغاية، متابعا: لا أنصح ببيع الذهب الفترة الحالية.

واسترسل:" لا أنصح ببيع الذهب في الوقت الحالي إلا للضرورة، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم الوقت الحالي".



