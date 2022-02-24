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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يوجه رسالة للجمهور في أحدث ظهور على إنستجرام

صدى البلد

شارك المطرب الشعبي عمر كمال صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

ووجه رسالة للجمهور، وكتب: “اللي عنده فلوس مـ اخدش من جيبك ، واللي مرتاح مـ اخدش من راحتك ، واللي مبسوط مـ اخدش من سعادتك خليك نضيف وأتمني الخير لغيرك عشان ربنا يكرمك 😄”.

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بعد أزمة النقابة.. حفل "كامل العدد" لـ عمر كمال وحسن شاكوش بأمريكا

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أخبار الفن| حقيقة عقوبة عمر كمال .. سر غياب يوسف الشريف عن دراما رمضان

أحيا مطرب المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، خلال الساعات الماضية، حفلا غنائيا فى مدينة "ديترويت" بالولايات المتحدة الأمريكية.


وحضر الحفل عدد من الجاليات العربية تجاوز الـ5 آلاف من جمهور كمال وشاكوش، مما جعل الحفل يرفع شعار "كامل العدد" .


وقدم عمر، في الحفل، عددا كبيرا من أغانيه بمشاركة شاكوش، الذي تفاعل معه جميع الحاضرين بالصيحات والهتاف.

 

وتعتبر حفل "ديترويت " الثاني لشاكوش في الولايات المتحدة الأمريكية والسادسة لعمر كمال، وأحيا عمر، خلال الأيام الماضية حفلات في عدد من المدن الأمريكية مثل، "سان دييجو" ، و"هيوستن".

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