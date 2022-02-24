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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنفيكا يتعادل مع أياكس في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

اياكس
اياكس

خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 2 / 2 على لقاء بنفيكا البرتغالي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبادر أياكس بالتسجيل عن طريق نجمه الصربي دوشان تاديتش في الدقيقة 18، لكن بنفيكا تعادل عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز سيباستيان هيلر، مهاجم أياكس، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وسرعان ما صحح هيلر خطأه، بعدما أعاد أياكس للتقدم مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 29، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة القارية، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 11 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز بنفيكا هدف التعادل عن طريق الأوكراني رومان ياريمتشيوك في الدقيقة 72، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة التي ستقام في العاصمة الهولندية أمستردام في 16 مارس المقبل، حيث بات يتعين على كلا الفريقين الفوز في لقاء الإياب من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية

البرتغال أمستردام بايرن ميونخ ليفاندوفسكي دوري ابطال أوروبا أياكس أمستردام

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