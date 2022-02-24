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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل إطلاق المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم

صدى البلد

قال عمرو مهنا، الرئيس التنفيذي لمشروع اكتشاف الموهوبين في كرة القدم، إن الدولة الصرية غنية بالمواهب الرياضية، متابعا: لدينا الآن مجموعة مميزة من الموهوبين.

 

وأضاف “عمرو مهنا” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين يجوب كل المحافظات، مشيرا إلى أن خبراء التسويق أشادوا بالموهوبين، وتم اختيار 6 لاعبين للسفر بالخارج.

 

واسترسل: 3 لاعبين من ضمن الـ 6 سيسافرون إلى الخارج الشهر القادم، من أجل إجراء تجارب الأداء مع أندية إسبانية، منوها بأن هناك فوج آخر سيسافر بحلول فصل الصيف.

 

وأوضح أن المشروع يستهدف المواهب من سن 6 إلى 16 عام، متابعا: استقبالنا مواهب كثيرة فوق الـ 16 عام، وعليه تم فتح باب التسويق المباشر لهم.

 

ولفت إلى أن كل من يرغب في التقدم يمكنه التوجه غلى المراكز التي يتواجد بها المشروع أو التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع، مشددا على أن مصر تحتوي على أكثر من 100 محمد صلاح جديد.
 

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