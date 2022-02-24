موعد تعديلات قانون الإيجار القديم وموقف البرلمان من فتح ملف إيجارات الشقق

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجارات القديمة للأغراض التجارية تمت الموافقة عليه وسيأخذ مجراة الطبيعى وننتظر التصديق عليه من الرئيس السيسى.



وأضاف “السجينى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن اللجنة ستجتمع السبت المقبل، لافتاً إلى أنه استقبل بمكتبة فى المجلس بالأمس مجموعة من ممثلى الملاك والمستأجرين لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالإيجارات القديمة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن أنه كانت هناك مقترحات بأن نجلس مع ممثلي الملاك والمستأجرين منفردين ولكننا حريصون على طرح القضية بشكل واضح وكانت جلسة مثمرة ومفيدة.



وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم تحديد الثوابت والنقاش حول المراكز القانونية وفقاً للأحكام الدستورية الصاددرة لصالح لكلاً من الطرفين.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه كانت هناك محاولات سابقة في قضية الإيجارات القديمة ولكنها لم تنجح وكانت تزيد تعقيداً رغم أن النية كانت طيبة، لافتا إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها لديها رغبة في تصحيح هذا الوضع المختل، والمستأجر يعلم ذلك.



وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه في أول جلسة قال لزملائه من النواب والوزراء، أن هذا القانون لا يصح أن يكون قصير أو محدد، ولكن يتضمن ثير من النصوص المفصلة التى تحدد مسؤوليات كل طرف.