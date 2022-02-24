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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. الرئيس الأوكراني: روسيا أقرت الهجوم العسكري ضد كييف

زيلينسكي وبوتين
زيلينسكي وبوتين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن روسيا أقرت الهجوم العسكري ضد أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يرد على الدعوة بعقد مباحثات.

ومنذ قليل، أعلن ديمتري كوليبا وزير الخارجية الأوكراني أنه طلب من مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل، مشيرًا إلى أن طلب الانفصاليين دعم روسيا العسكري يعد تصعيدا جديدا ضد أوكرانيا.

وأشار كوليبا في تصريحات صحفية، إلى أنه على الأمم المتحدة العمل بشكل حاسم لمواجهة مسار روسيا العدائي، مشددا على أن "التحركات الروسية تتجاوز التهديد لأمن وسلامة بلادنا".

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واعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن اندلاع حرب واسعة النطاق في أوكرانيا سيعني انهيار النظام العالمي، لافتا إلى "كل ساعة تمر تمثل تهديدًا لشعبنا".

وعاود التأكيد على إيمان أوكرانيا بالدبلوماسية، وأنه لا بديل عن الحلول السلمية لإنهاء الأزمة، منوها في الوقت نفسه إلى أن "القوات الروسية تكثف قصفها للمناطق المدنية في بلادنا"، وشدد على أن موسكو "متورطة في النزاع المسلح في دونباس وتحاول إيجاد مبرر لشن الحرب".

ونوه وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن بلاده ليس لديها نية لامتلاك أسلحة نووية، داعيا جميع الدول إلى ردع روسيا وحماية أوكرانيا.

والأربعاء، سمحت السلطات الأوكرانية، للمدنيين، بحمل السلاح، في ظل التوتر المتزايد مع موسكو إثر اعتراف الأخيرة باستقلال مناطق الانفصاليين الموالين لها شرقي البلاد.

يذكر أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستدخل اليوم حيز التنفيذ، إذ قرر الاتحاد فرض عقوبات على 27 شخصية ومنظمة روسية ومصارف، إضافة إلى الحدّ من وصول روسيا إلى أسواق المال الأوروبية، ما يعني وقف إمكانية حصولها على الأموال من بنوك الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي، والمنطقتين الخاضعتين لسيطرة المتمردين.

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