كيف يمكن أن تتعاون مصر والسويد في ملف التعامل مع التغيرات المناخية

قال مانياس فروميري، رئيس الوفد السويدي باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، إنه سعيد بوجوده في مصر ومناقشة الزملاء المصريين حل كيفية تقديمهم الدعم، متمنيا تقديم نوعا من الإلهام لدول أخرى في مجال العمل بشأن التغيرات المناخية.



وأضاف “مانياس”، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة أم بى سى مصر، أننا نعمل على هذا الأمر منذ فترة طويلة بناء على نوع من المطالب من السكان السويديين الذين يريدون أن نكون في طليعة العمل المناخي.

وأشار رئيس الوفد السويدي باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، إلى أن ما نراه بشكل متزايد من السويديين في مجال الأعمال كونهم في الطليعة ويقدمون نوعا من الحلول لتسهيل الانتقال عالميا، وهنا بالطبع الكثير من الفرص للسويد ومصر للعمل معا.

وتابع أنه ليس فقط في السويد ومصر، ولكن بالطبع على مستوى العالم، ونأمل أن نعرض ذلك في قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، لافتا إلى أنه في جدول زيارته شمل عقد مناقشة مستفيضة مع المصريين حول كيفية العمل معا لتقديم قمة المناخ كوب 27 بشكل ناجح.



