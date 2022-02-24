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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوفد السويدى: دعمنا أكثر من 4000 مزارع مما ساعدهم على تقديم المزيد من الإنتاج

رئيس الوفد السويدى
رئيس الوفد السويدى

قال مانياس فروميري، رئيس الوفد السويدي باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، إنه كان هناك مؤخراً مشروع لربط الشبكات الكهربائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذى اعتقد انه سيكون أحد الأمثلة على إنشاء هذا النوع من الربط التى تدعم طموح مصر لتصبح مركزاً للطاقة فى المنطقة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية ام بى سى مصر، أن هذا النوع من المشروع يهدف إلى تحقيق الربط مع أوروبا وهو ما أعرف أنه جارى مناقشة أيضاً، وكيف يمكن للشركات السويدية ومجتمع الأعمال السويدى لأن تدعمها.

واشار إلى أنه غذ نظرت إلى نوع من الجانب الزراعى ونحن ندعم مشروعات تقدم الدعم للمزارعين،  حيث دعمنا أكثر من 4000 مزارع مما ساعدهم على تقديم المزيد من الإنتاج.

وتابع أن هذا قلل من استخدامهم للطاقة وأرى أن ذلك كان موفر للطاقة، ولهذا النوع من المشروعات أننا سنكون سعداء بتسليط الضوء عليها فى التعاون الثنائى بين السويد فى مصر.

رئيس الوفد السويدي مصر الجانب الزراعى اوروبا مجتمع الأعمال السويدى

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