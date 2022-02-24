شوبير: موسيماني يوافق على عرض الأهلي والتجديد خلال فترة قصيرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات ملف تجديد عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خلال الفترة الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن هناك قناعات تامة بموسيماني داخل مجلس إدارة الأهلي ورغبة متبادلة في بقائه داخل الفريق.

وأضاف أن الأهلي قدم عرضا لموسيماني يراه المجلس مناسبا والمدرب أيضا وافق عليه باستثناء بعض الرتوش البسيطة للغاية مشددا أن التجديد سيتم خلال فترة قصيرة.

وتابع أن المجلس سعيد للغاية بأداء الفريق المبهر أمام مصر المقاصة وينتظر الجميع مباراة صن داونز في دوري ابطال افريقيا.

وأكمل أن تألق لويس ميكيسوني نجم الأهلي أمر جيد ولكن يجب عدم تضخيم الأمور حيث أنه الأهم هو استمرار تألقه.

وتابع أن ميكيسوني اكتسب الثقة وقناعة موسيماني به ستسهل المهمة عليه في تطوير أدائه والتألق.