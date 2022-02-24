الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير دفاع روسيا وقادة الجيش

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الاتحاد الأوروبي أعلن فرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وقادة الجيش وعدة مسؤولين روس، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا بعد ضم الأولى لمنطقتي لوجانسك ودونتسيك شرقي البلاد.

وأضافت أن العقوبات تشمل أيضًا المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وكبير موظفي الكرملين ومدير قناة "آر تي" التلفزيونية.

وكان المجلس الأوروبي أشار، أمس، إلى أن قائمة العقوبات الجديدة تشمل أسماء 351 نائبًا في مجلس الدوما، وتشمل قائمة العقوبات "مسؤولين حكوميين متورطين في قرارات غير قانونية ومصارف ورجال أعمال قدموا دعمًا ماليًا أو ماديًا للعمليات الروسية في أراضي دونيتسك ولوجانسك أو استفادوا منها، ومسؤولين عسكريين كبارًا لعبوا دورًا في الغزو والخطوات المزعزعة للاستقرار، بالإضافة إلى أفراد يتحملون المسؤولية عن قيادة حرب تضليل ضد أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن إدارته ستفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إيه.جي، وهي الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "وجهت إدارتي اليوم بفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إي.جي ومسؤولين فيها".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن، في وقت سابق، أن ألمانيا ستلغي المصادقة الحكومية على تشغيل أنبوب الغاز نورد ستريم 2، الذي يمكن أن ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

واعتبر القرار خطوة جريئة وخطيرة تتخذ فيها ألمانيا أخيراً موقفاً واضحاً من روسيا، وإلغاء المصادقة التي أعطتها الحكومة الألمانية السابقة في عهد المستشارة أنجيلا ميركل كان رداً على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بالأقاليم الانفصالية في أوكرانيا، وإرسال قوات إلى المنطقة.