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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوطن.. كريستيانو رونالدو يتحدث عن مدريد ودوري أبطال أوروبا

صدى البلد

شارك كريستيانو رونالدو، نجم مانشيستر يونايتيد صورا جديدة من مباراة اتليتكو مدريد ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "دائمًا ما يكون شعورًا رائعًا بالعودة إلى مدريد ، إحدى المدن القليلة في العالم التي تعلمت أن أطلق عليها "الوطن". مشاعر رائعة ، لاعبون رائعون ، لعبة رائعة ، هذا دوري أبطال أوروبا! أم كل مسابقات النوادي! الآن لدينا الفرصة لإغلاق هذا لنا في ملعبنا ، لنظهر للجميع سبب كون أولد ترافورد وسيظل دائمًا مسرح الأحلام. أخيرًا وليس آخرًا ، بفضل أنصارنا الرائعين! حضورك يجعلنا أقوى ، ومعا سنمضي قدما! لنذهب أيها الشياطين! 🙏🏽💪🏽".

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كريستيانو رونالدو أساسيًا في تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

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أحرز 25 هدفا.. رونالدو يتفوق على نفسه أمام اتليتكو مدريد الإسباني

عرضت فضائية " العربية " رسالة الاعب العالمي " كريستيانو رونالدو " لمتابعيه عبر " انستجرام " ، وذلك بعد أن وصل لرقم قياسي لعدد المتابعين ، والذي وصل لـ 400 مليون متابع .

وحصدت راسلته عبر " انستجرام " فوق الـ 10 مليون اعجاب ، حيث قال لمتابعيه : أمر رائع وأشكركم وأعدكم بمشاركة كل لحظات حياتي " . 

كما وأعرب أعرب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عن سعادته بفوز فريقه الشياطين الحمر على نظيره برايتون بهدفين دون رد، امس الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ونشر الدون، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورا له من المباراة والاحتفال بهدف الفوز، وعلق: "العودة إلى المسار الصحيح! لا أحد يستسلم وهناك طريقة واحدة فقط للعودة إلى المسار الصحيح: العمل الجاد والعمل الجماعي والعمل الجاد. كل شيء آخر هو مجرد ضوضاء. لنذهب أيها الشياطين! ".


 

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