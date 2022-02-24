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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سر لغز الدبابات "z" الروسية المتواجدة أمام الحدود الأوكرانية

صدى البلد

تسببت  دبابات روسية  في حالة من الحيرة لمستخدمي بعد رؤيته  لعلامة غامضة  برمز "Z"  موضوعة على تلك الدبابات، حيث يرى البعض  أنه يجب الخوف من تلك النوعية الغريبة من الأسلحة.

 

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، انتشرت صور الدبابات وعربات الإمداد وقاذفات الصواريخ على وسائل التواصل الاجتماعي منذ ظهور تقارير عن قيام روسيا بغزو أوكرانيا.

وشوهدت الدبابات تحتوي على علامة  "Z" داخل مربع كبير محدد من الخارج،  مما ترك هذا الامر  الخبراء وأفراد الجمهور في حيرة من أمرهم.


ادعى الصحفي الاستقصائي أريك تولير ، الذي كان من بين أول من كتبوا عن الغزو ، أن وكالته "كانت تراقب هذه الأشياء بلا توقف لمدة ثماني سنوات" لكنها لم تر رمزًا مثل هذا من قبل.

ومنذ ذلك الحين ، درس خبراء آخرون المعنى المحتمل كما قال مصدر عسكري في كييف لصحيفة The Sun أمس، أن تم ترميز الدبابات الروسية بذلك الحرف حتى تميز بينها وبين الدبابات الاوكرانية التي تمتلك مثل تلك الدبابات حتى لا يقع اي نيران صديقة قد تأدي إلى خسائر فادحة.

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