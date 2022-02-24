أوكرانيا.. إغلاق 3 مطارات أمام حركة الطيران

أعلنت هيئة الطيران في أوكرانيا، اليوم الخميس، إغلاق مطارات دنيبرو وخاركيف وزابوريتشا في أوكرانيا أمام الملاحة الجوية حتى صباح اليوم، وذلك وسط مخاوف من اجتياح روسي شامل للأراضي الأوكرانية.

ومساء أمس، وافق البرلمان الأوكراني لى إعلان حالة الطوارئ في أوكرانيا كلها، باستثناء منطقتين في الشرق، حيث كانت معلنة فيهما منذ 2014.

واقترح الرئيس فولوديمير زيلينسكي إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد في وقت سابق من اليوم، إذ تتأهب البلاد لهجوم عسكري واسع النطاق محتمل من روسيا.

ويعني الإعلان فرض قيود على حرية حركة المجندين الاحتياطيين، وعلى تداول المعلومات والمواد الإعلامية، والسماح بفحص الوثائق الشخصية.

كما يمنح السلطات الحق في فرض حظر تجول وحظر التجمعات أو تنظيم إضرابات.

وحذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد من أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يؤدي إلى ”أزمة لاجئين جديدة“، مع ”ما يصل إلى 5 ملايين شخص إضافي مهجّر“.

من جهة أخرى، قال زعيم إحدى منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا شرق أوكرانيا، الأربعاء، إن على القوات الحكومية الأوكرانية الانسحاب بأسلحتها من الأراضي التي تطالب بها دولته المعلنة من جانب واحد.