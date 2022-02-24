طارق السيد يروي كواليس اكتشاف زيزو وفتوح وترشيحهما للزمالك

كشف طارق السيد المدير الفني الحالي لنادي الترسانة ونجم الزمالك الأسبق، سبب ترشيحه عدد من اللاعبين لنادي الزمالك رغم أنه يقود فرق في القسم الثاني، موضحا أن السبب هو كواليتي اللاعب الذي يستحق مكانة أفضل من دوري المظاليم.



وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المُذاع على فضائية ETC:"قصة اكتشافي لـ أحمد سيد زيزو، أنى كنت مديرا فنيا للمنيا، واللاعب طلب أن ينزل التدريبات معي في الفريق بسبب ظروف حرمانه من السفر واستكمال مسيرته الاحترافية، وقتها وجدت جوة اللاعب تستحق الدوري الممتاز فرشحته للزمالك".



وواصل المدير الفني للترسانة: “أمير مرتضى رحب باستكمال الصفقة، وكان اللاعب قادما من رحلة احترافية في البرتغال، ومن اللحظة الأولى اقنع جميع مسئولي الزمالك”



وأكمل نجم الزمالك السابق: "اكتشفت أحمد فتوح، وضميته للزمالك في سن 15 سنة، وكنت أنتظر تصعيده للفريق الأول، وجاء من نادي إسكان مدينة نصر والنادي طلب 3 الأف جنيه، وحينما تحدثنا مع المسئولين رفعوا العرض إلى 20 ألف جنيه ودفعناها من أموالنا الخاصة وليس من أموال النادي".