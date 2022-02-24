الجيش الأوكراني: سقوط 5 صواريخ روسية على أماكن مختلفة في البلاد ..فيديو

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن 5 صواريخ روسية على الأقل سقطت على 5 أماكن مختلفة في البلاد، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء عملية عسكرية واسعة بأوكرانيا.

وأفادت إنترفاكس الروسية، بأن قوات من أسطول البحر الأسود تبدأ الآن عملية إنزال في بحر آزوف وفي أوديسا.

من جانب آخر، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن واشنطن وحلفائها، سيردون بطريقة موحدة وحاسمة، على إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان: "أراقب الوضع من البيت الأبيض وسأتحدث إلى نظرائي في مجموعة السبع اليوم الخميس، وسننسق مع أعضاء حلف الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية".

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن دوي إطلاق نار سُمع يوم الخميس بالقرب من مطار بوريسبيل الرئيسي في كييف، مشيرة إلى أن المطار ألغى جميع الرحلات.

وأجاز الرئيس الروسي للقوات تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس بأوكرانيا. وأكد بوتن أن روسيا لا يمكن أن تتسامح مع ما وصفها بالتهديدات من أوكرانيا.