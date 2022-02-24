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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صواريخ روسية تستهدف مقر قيادة الجيش الأوكراني..فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وسائل إعلام أمريكية في أنباء عاجلة منذ قليل، إن صواريخ روسية استهدفت مركز قيادة الجيش الأوكراني في عاصمة أوكرانيا كييف ومدينة وخاركيف.

كما  أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجارات ضخمة على جبهة شرق أوكرانيا، مشيرةً إلى سماع دوي انفجارات في كييف وكراماتورسك وأوديسا وخاركوف

وقالت وسائل إعلام روسية قوات برية روسية بدأت عملية إنزال في ماريبول وأوديسا.

ومنذ قليل، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن 5 صواريخ روسية على الأقل سقطت على 5 أماكن مختلفة في البلاد، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء عملية عسكرية واسعة بأوكرانيا.

وأفادت إنترفاكس الروسية، بأن قوات من أسطول البحر الأسود تبدأ الآن عملية إنزال في بحر آزوف وفي أوديسا.

من جانب آخر، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن واشنطن وحلفائها، سيردون بطريقة موحدة وحاسمة، على إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان: "أراقب الوضع من البيت الأبيض وسأتحدث إلى نظرائي في مجموعة السبع اليوم الخميس، وسننسق مع أعضاء حلف الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية".

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن دوي إطلاق نار سُمع يوم الخميس بالقرب من مطار بوريسبيل الرئيسي في كييف، مشيرة إلى أن المطار ألغى جميع الرحلات.

وأجاز الرئيس الروسي للقوات تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس بأوكرانيا. وأكد بوتن أن روسيا لا يمكن أن تتسامح مع ما وصفها بالتهديدات من أوكرانيا.

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